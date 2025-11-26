وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن النزاع الأوكراني يسير في اتجاه واحد، مشيرا إلى أن الأراضي المتنازع عليها قد تصبح في نهاية المطاف روسية.

وأضاف ترامب، أن وقف الأعمال القتالية والتخلي عن أي مطالب إقليمية جديدة تجاه كييف يعتبران تنازلات من جانب روسيا ضمن خطة السلام التي تطرحها الولايات المتحدة.

وأكد أنه يجب على أوكرانيا أن توافق على صفقة، محذرا من أن الصراع قد يستمر لسنوات، وروسيا تتفوق على كييف من حيث الحجم العسكري.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أنه لا يملك موعدا نهائيا لإتمام أي صفقة، مؤكدا أنه ينتظر التوصل إلى تسوية بشأن الوضع الأوكراني في المستقبل القريب، وفقا لروسيا اليوم.