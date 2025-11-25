جيش الاحتلال يزعم اغتيال 5 فلسطينيين خرجوا من أنفاق رفح

مصراوي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تمكن من تحديد هوية خمسة مسلحين في المنطقة الشرقية من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، خلال عمليات تمشيط عسكرية جرت هناك (وفق قوله).

وزعم الجيش في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء الثلاثاء، أنه اغتال العناصر الخمسة، مدعياً أنهم خرجوا من أنفاق تحت الأرض، مشيرًا إلى أن قواته المنتشرة في المنطقة، ضمن ما وصفه بالتفاهمات الميدانية، ستواصل عملياتها لمواجهة ما يعتبره تهديدات مباشرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن السبت الماضي، أن قواته العاملة شرق رفح قتلت 11 فلسطينياً واعتقلت 6 آخرين، بحجة أنهم حاولوا الخروج من أنفاق تابعة للفصائل.

وتستمر أزمة المقاتلين الفلسطينيين المحاصرين داخل أنفاق رفح بالتفاقم، رغم ما تحدثت عنه مصادر إسرائيلية بشأن تفاهم أمريكي–إسرائيلي يقضي بالسماح بخروج نحو 200 مقاتل من المنطقة.

لكن الخطة تواجه عقبتين أساسيتين: الأولى، وفق هيئة البث الإسرائيلية، عدم توصل الجهود لدولة توافق على استقبال هؤلاء المقاتلين، أما الثانية، فتتمثل في أن عناصر كتائب القسام داخل الأنفاق قد لا يكونون على علم باتفاق وقف إطلاق النار، ولم يتم إجراء أي تواصل مباشر معهم منذ شهور، بحسب تقارير رويترز.