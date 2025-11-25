وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، أمرًا تنفيذيًا يقضي بدراسة تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات "إرهابية أجنبية"، في خطوة من شأنها فرض عقوبات على إحدى أقدم الحركات الإسلامية.

وجاء نص القرار التنفيذي كما يلي:

بموجب السلطة المخوّلة لي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك قانون الهجرة والجنسية، وقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية وما يليه، يصدر ما يلي:

القسم 1: الغرض

يهدف هذا الأمر إلى إطلاق عملية يتم من خلالها النظر في تصنيف بعض الفروع أو التقسيمات الأخرى لجماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية أجنبية، بما يتوافق مع المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، وكجهات إرهابية عالمية مصنّفة بشكل خاص، بما يتوافق مع IEEPA، والأمر التنفيذي رقم 13224 الصادر في 23 سبتمبر 2001 (حجز الممتلكات ومنع التعاملات مع الأشخاص الذين يرتكبون أو يهددون بارتكاب أو يدعمون الإرهاب)، بصيغته المعدلة.

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، وتطورت لتصبح شبكة عابرة للحدود تضم فروعًا في الشرق الأوسط وخارجه.

وفي هذا السياق، تشارك فروعها في لبنان والأردن ومصر في أعمال عنف أو تسهّلها وتدعم حملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمناطقها، وبمواطني الولايات المتحدة، وبمصالح الولايات المتحدة.

على سبيل المثال، في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل، انضمّ الجناح العسكري للفرع اللبناني لجماعة الإخوان المسلمين إلى حماس وحزب الله والفصائل الفلسطينية لإطلاق عدة هجمات صاروخية ضد أهداف مدنية وعسكرية داخل إسرائيل.

كما دعا قائد بارز في الفرع المصري للإخوان المسلمين في 7 أكتوبر 2023 إلى شن هجمات عنيفة ضد شركاء ومصالح الولايات المتحدة، بينما قدّم قادة جماعة الإخوان في الأردن دعمًا ماديًا طويل الأمد للجناح العسكري لحركة حماس.

وتشكل هذه الأنشطة تهديدًا لأمن المدنيين الأمريكيين في بلاد الشام وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط، فضلًا عن أمن واستقرار شركائنا الإقليميين.

President Trump is securing America by confronting the Muslim Brotherhood’s transnational network, which fuels terrorism and destabilization campaigns against U.S. interests and allies in the Middle East. pic.twitter.com/B2ipr0Hrci — The White House (@WhiteHouse) November 25, 2025

القسم 2: السياسة

تتبنى الولايات المتحدة سياسة التعاون مع شركائها الإقليميين للقضاء على قدرات وعمليات الفروع المصنفة، وحرمان تلك الفروع من الموارد اللازمة، بهدف إنهاء أي تهديد للأمن القومي الأمريكي.

القسم 3: التنفيذ

(أ) خلال 30 يومًا من تاريخ هذا الأمر، يقدم وزير الخارجية ووزير الخزانة، بعد التشاور مع المدعي العام ومدير الاستخبارات الوطنية، تقريرًا مشتركًا إلى الرئيس الأمريكي، عبر مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي، بشأن تصنيف أي فروع أو تقسيمات لجماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك تلك الموجودة في لبنان والأردن ومصر، كمنظمات إرهابية أجنبية وفقًا لـ8 U.S.C. 1189، وكجهات إرهابية عالمية مصنّفة بشكل خاص وفقًا لـ50 U.S.C. 1702 والأمر التنفيذي 13224.

(ب) خلال 45 يومًا من تقديم التقرير المطلوب وفق الفقرة (أ)، يتخذ وزير الخارجية أو وزير الخزانة، حسبما يكون مناسبًا، جميع الإجراءات الملائمة بما يتوافق مع 8 U.S.C. 1189 أو 50 U.S.C. 1702 والأمر التنفيذي 13224، حسب الاقتضاء، بشأن تصنيف أي فروع أو تقسيمات لجماعة الإخوان المسلمين المذكورة في القسم 1 كمنظمات إرهابية أجنبية وكجهات إرهابية عالمية مصنّفة بشكل خاص.

القسم 4: الأحكام العامة

(أ) لا يجوز تفسير أي حكم من هذا الأمر على أنه يحد أو يؤثر بأي شكل على:

السلطة الممنوحة بموجب القانون لأي وزارة أو وكالة تنفيذية، أو لرئيسها؛ أو وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية فيما يتعلق بالمقترحات المتعلقة بالموازنة أو الإدارة أو التشريعات.

(ب) يُنفذ هذا الأمر بما يتوافق مع القوانين وبما يخضع لتوافر الاعتمادات المالية.

(ج) لا يُقصد بهذا الأمر، ولا ينشئ، أي حق أو منفعة، موضوعية أو إجرائية، قابلة للإنفاذ قانونيًا أو إنصافًا من قبل أي طرف ضد الولايات المتحدة أو وزاراتها أو وكالاتها أو كياناتها، أو موظفيها أو مسؤوليها أو وكلائها، أو أي شخص آخر.

(د) تتحمل وزارة الخارجية تكاليف نشر هذا الأمر.