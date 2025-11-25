وسائل إعلام: موجة ثالثة من الضربات والانفجارات تهز كييف



وكالات

أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية، بتعرض مناطق متفرقة في مدينة كييف وضواحيها لموجة ثالثة من الضربات والانفجارات منذ فجر اليوم.

ذكرت مصادر محلية، أن هذه هي الموجة الثالثة من الانفجارات منذ الساعة 02:00 توقيت موسكو كما سمع دوي انفجارات في أوديسا أيضا.

وحسب الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية تم إعلان حالة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية ومواقع الطاقة والصناعة العسكرية ولوجستيات قوات كييف في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.