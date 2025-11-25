إعلان

وسائل إعلام: موجة ثالثة من الضربات والانفجارات تهز كييف

كتب : مصراوي

08:59 ص 25/11/2025

حرب روسيا واوكرانيا

وكالات

أعلنت وسائل الإعلام الأوكرانية، بتعرض مناطق متفرقة في مدينة كييف وضواحيها لموجة ثالثة من الضربات والانفجارات منذ فجر اليوم.

ذكرت مصادر محلية، أن هذه هي الموجة الثالثة من الانفجارات منذ الساعة 02:00 توقيت موسكو كما سمع دوي انفجارات في أوديسا أيضا.

وحسب الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية تم إعلان حالة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا.

وتواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية ومواقع الطاقة والصناعة العسكرية ولوجستيات قوات كييف في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

حرب روسيا واوكرانيا روسيا أوكرانيا هجمات ضخمة واستهداف لمنشآت الطاقة في أوكرانيا تصعيد بين روسيا وأوكرانيا تمويل الحرب في أوكرانيا إيقاف تمويل الحرب في أوكرانيا خطة أوكرانيا للسلام موجة ثالثة من الضربات والانفجارات تهز كييف

