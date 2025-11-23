إعلان

حزب الله يؤكد اغتيال إسرائيل لـ"هيثم ‏الطبطبائي"

كتب-عبدالله محمود:

09:39 م 23/11/2025

هيثم الطبطبائي

أكد حزب الله أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت أحد قادة الحزب هيثم علي ‏الطبطبائي خلال غارة جوية شنتها على ‏الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال حزب الله في بيان الأحد: "ننعى القائد الجهادي الكبير هيثم علي ‏الطبطبائي الذي استشهد في عدوان إسرائيلي غادر على ‏الضاحية الجنوبية".

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، بأن هجوم قوات الاحتلال على ضاحية بيروت الجنوبية أسفرت عن اغتيال هيثم علي طباطبائي رئيس اركان حزب الله.

وقال ديفرين أن إسرائيل ستعمل ضد أي محاولات لإعادة تسليح حزب الله، كما ستبقى ملتزمة بالتفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع لبنان.

