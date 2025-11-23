مسؤول أمريكي: الوضع بين إسرائيل ولبنان هش للغاية

قال مسؤول أمريكي، إن الوضع بين إسرائيل ولبنان أصبح هشًا للغاية، نتواصل مع الأطراف عبر الخماسية لإحراز تقدم بين إسرائيل ولبنان، مشيرًا إلى أن أمريكا تتواصل مع الأطراف لإحراز تقدم بين الطرفين.

وأوضح المسؤول الأمريكي، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن الجيش اللبناني يبذل قصارى جهده لنزع سلاح حزب الله لكن هذه الجهود غير كافية.

وأشار مسؤول أمريكي للجزيرة، إلى أن حزب الله تمكن من إعادة بناء قدراته ومخزونه من الأسلحة التي خسرها خلال الحرب، وهو الأمر الذي أثار القلق لدى إسرائيل حيال صمود وقف إطلاق النار.

وأضاف:" أن إعادة حزب الله بناء قدراته دفعت إسرائيل إلى زيادة ضرباتها في لبنان خلال الأسابيع الماضية، ونواصل الحفاظ على عمل الآلية الخماسية ورفعنا وتيرة الاجتماعات إلى مرتين شهريا".

