الجيش الإسرائيلي يزعم: هاجمنا عناصر من حماس ردا على خرق الاتفاق

زعم الجيش الإسرائيلي، أن قواته هاجمت أمس عناصر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أنحاء قطاع غزة ردًا على ما وصفه بـ"خرق الاتفاق".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، "ردًا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار، قضى الجيش وجهاز الشاباك على رئيس قسم الإمداد والتسليح في ركن الإنتاج التابع لحماس".

وأضاف أدرعي، في بيان على منصة "إكس"، أنه في إحدى الغارات، تم القضاء على المقاوم علاء الحديدي، الذي كان يُعتبر مركز معرفة رئيسيًا في مجال الإمداد والتسليح داخل حماس، ولعب دورًا محوريًا خلال الحرب، وفق ادعائه.

وقبل قليل، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة حماس بأنها لا تتوقف عن خرق وقف إطلاق النار في غزة، وفق زعمه.

وادعى نتنياهو، أن حماس حاولت مرات عدة التسلل إلى أماكن سيطرة الجيش الإسرائيلي خارج منطقة "الخط الأصفر" والتعرض لجنوده.