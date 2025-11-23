وكالات

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن مسؤولين أمريكيين أجروا محادثات تنسيقية إيجابية وبناءة مع نظرائهم الأوكرانيين قبيل اجتماع جنيف لمناقشة خطة السلام في أوكرانيا.

وقال المسؤول الأمريكي، إن هناك يوم كامل من المحادثات بصيغ مختلفة في جنيف بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يجري الآن في جنيف محادثات بشأن خطة السلام في أوكرانيا.

وقبل قليل، قالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وصل جنيف للمشاركة في المحادثات.

وتستضيف مدينة جنيف السويسرية محادثات بشأن خطة واشنطن للسلام في أوكرانيا، بحضور مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وأوكرانيا ومستشارو الأمن القومي من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مهلة حتى يوم الخميس للموافقة على الخطة المكونة من 28 نقطة، والتي تدعو أوكرانيا إلى التنازل عن أراضٍ وقبول القيود على جيشها والتخلي عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفق "رويترز".