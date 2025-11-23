مقتل وإصابة 6 أشخاص في سطو مسلح بريف دمشق



وكالات

قتل 4 أشخاص وأصيب 2 آخران في عملية سطو نفذها مسلحون على دراجة نارية بمدينة دير عطية في ريف دمشق.

ذكر مصدر أمني، أن 3 مسلحين مجهولين قاموا بعملية سطو على مكتب صرافة ومكتب سيارات في دير عطية بريف دمشق، وارتكبوا جريمة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

أشار المصدر إلى أن قوى الأمن الداخلي انتشرت مباشرة في مكان الجريمة وتعمل على ملاحقة المجرمين للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء.

قال مراسل "سانا" في المنطقة أن المسلحين حاولوا سرقة مكتب الصرافة، وعندما انتبه لهم الموجودون في مكتب تأجير السيارات حاولوا منعهم، إلا أن المسلحين بادروا إلى إطلاق النار عليهم وارتكاب جريمتهم البشعة، وفقا لروسيا اليوم.