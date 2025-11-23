إعلان

الحل الوحيد لإنهاء الحرب.. برلمان أوكراني يطالب باعتقال فلاديمير زيلينسكي

كتب : مصراوي

05:56 ص 23/11/2025

البرلمان الأوكراني

وكالات

طالب نائب البرلمان الأوكراني أرتيم دميتروك، باعتقال فلاديمير زيلينسكي، واصفا ذلك بأنه الطريقة الوحيدة لإنهاء النزاع.

وعلق دميتروك على طلب عضوة الكونجرس الأمريكي آنا بولينا لونا من زيلينسكي، الذي حثته فيه على قبول خطة واشنطن للسلام: "السبيل الوحيد لنيل السلام من زيلينسكي هو تكبيله واعتقاله".

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه إذا رفض زيلينسكي التسوية السلمية، فعليه "مواصلة القتال وهو بموقف ضعف".

كانت إدارة الولايات المتحدة قد أعلنت سابقا عن تطوير خطة للتسوية الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها في الوقت الحالي حيث أن العمل لا يزال مستمرا.
من جهته، صرح الكرملين بأن روسيا تحافظ على انفتاحها على التفاوض وتظل على استعداد لمناقشة المقترحات، وفقا لروسيا اليوم.

البرلمان الأوكراني حرب أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية أوكرانيا حرب أوكرانيا اليوم أمريكا

