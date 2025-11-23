حرائق تلتهم مباني في تل أبيب… واعتقال شاب متهم بإشعال النيران

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت شابًا يبلغ من العمر 26 عامًا من مدينة بيتح تكفا، بشبهة إشعال حريق أدى إلى اشتعال مبنى سكني في شارع حشمونائيم بتل أبيب، في حادثة انتهت دون وقوع إصابات.

وبحسب التحقيقات الأولية، يُشتبه بأن الشاب قام ليلاً بإحراق ثلاث شجرات نخيل ملاصقة لمبنى مكوّن من ثلاثة طوابق، ما تسبب في اشتعال واجهة المبنى وسقف إحدى الشقق، كما تسرب الدخان إلى عدد من الوحدات السكنية.

وأوضحت إدارة الإطفاء والإنقاذ أن أربع فرق إطفاء هرعت إلى الموقع، وتمكنت من إنقاذ شخص كان عالقًا داخل الشقة المتضررة قبل نقله للعلاج، فيما تمكن باقي السكان من إخلاء المبنى بسلام.

القبض على المشتبه به

وأفادت الشرطة أن عناصرها تمكنوا من تحديد موقع المشتبه به والقبض عليه قرب مكان الحادث، باستخدام وسائل تكنولوجية متقدمة، مشيرة إلى أنه سيمثل غدًا أمام المحكمة للنظر في تمديد احتجازه، وأضافت أن محقق حرائق من الإدارة وصل إلى المكان لاستكمال التحقيقات الفنية.

سلسلة من حوادث الحرائق في تل أبيب

وشهدت تل أبيب-يافا خلال عطلة نهاية الأسبوع سلسلة حوادث حرائق أخرى، من بينها حريق اندلع في مبنى مهجور بشارع نفيه شأنان، تسبب في انتقال النيران إلى شقة بمبنى سكني مجاور، وانتشار الدخان إلى مبانٍ أخرى.

وفي حوادث بارزة أخرى، أُخلي طابقان في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس بعد اندلاع حريق في جزء بعيد من المجمع الطبي، بينما شهد مركز التسوق "عاد هالوم" في أشدود إخلاء المطاعم والمتاجر عقب حريق شب في مكدس للقمامة والكرتون بالقرب من المركز.