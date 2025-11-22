بعد تحذير أمريكي.. شركات طيران عالمية تلغي رحلاتها إلى فنزويلا

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، السبت، إن 3 شركات طيران دولية ألغت رحلاتها إلى فنزويلا على خلفية تحذيرات من إدارة الطيران الأمريكية من "موقف خطير محتمل" عند التحليق إلى فنزويلا.

وقررت شركة "جول" البرازيلية، وشكرة "أفيانكا" الكولومبية، وشكرة "تاب إير" البرتغالية، إلغاء رحلاتها المغادرة من العاصمة الفنزويلية كاراكاس يوم السبت، وفقا لبيانات موقع "فلايت رادار" لتتبع رحلات الطيران.

وحذّرت شركة الطيران الكولومبية في بيان، من مخاطر محتملة للطيران في منطقة مايكيتيا نتيجة تدهور الظروف الأمنية وزيادة النشاط العسكري فيها.

بدورها، قالت شرطة "تاب" البرتغالية، إنها ألغت رحلاتها المقررة يومي السبت والثلاثاء المقبل، بعد تحذيرات سلطات الطيران الأمريكية" وفقا لرويترز.

كذلك، صرّحت شركة الخطوط الجوية الإسبانية "إيبيريا" بأنها ألغت رحلاتها إلى العاصمة كاراكاس اعتبارا من الاثنين حتى إشعار آخر.

وقال المتحدث باسم الشركة، إن الشركة الإسبانية ستقيم الأوضاع لتقرر متى ستستأنف رحلاتها مجددا إلى فنزويلا".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، حذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية من تدهور الوضع الأمني في المنطقة وتزايد النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها، مؤكدة أن التهديدات قد تمثل خطرا على الطائرات على جميع الارتفاعات.

وتشهد المنطقة، تعزيزات عسكرية أمريكية ضخمة منذ سبتمبر الماضي، بما في ذلك استقدام أكبر حاملة طائرات "يو إس جيرالد فورد"، و8 سفن حربية وطائرات مقاتلة.