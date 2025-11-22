إعلان

أوكرانيا تعلن تشكيل وفد للتفاوض على إنهاء الحرب

كتب : مصراوي

01:43 م 22/11/2025

فولوديمير زيلينسكي

وكالات

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقع مرسومًا بتشكيل وفد أوكراني للتفاوض من أجل تحقيق سلام عادل ومستدام.

وقالت الرئاسة في بيان على منصة "إكس": "كما اتفقنا مع شركائنا، ستكون هناك هذه الأيام مشاورات بشأن الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب".

وأضافت: "نعول على العمل البناء ومستعدون للعمل في أسرع وقت ممكن لتحقيق السلام الحقيقي. إن أوكرانيا لم ترغب قط في هذه الحرب وستبذل قصارى جهدها لإنهائها بسلام جدير بالاهتمام".

وأكدت الرئاسة الأوكرانية في بيانها، أن كييف لن تكون أبدًا عقبة أمام السلام، وسيعمل ممثلو الدولة على حماية المصالح العادلة للشعب الأوكراني وأسس الأمن الأوروبي.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول أمني أوكراني، بأن كييف ستبدأ مشاورات مع واشنطن وشركائها الأوربيين بشأن إنهاء الحرب.

أخبار

أخبار مهرجان القاهرة

