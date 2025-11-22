أوكرانيا تعلن تشكيل وفد للتفاوض على إنهاء الحرب

وكالات

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت، أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقع مرسومًا بتشكيل وفد أوكراني للتفاوض من أجل تحقيق سلام عادل ومستدام.

وقالت الرئاسة في بيان على منصة "إكس": "كما اتفقنا مع شركائنا، ستكون هناك هذه الأيام مشاورات بشأن الخطوات اللازمة لإنهاء الحرب".

وأضافت: "نعول على العمل البناء ومستعدون للعمل في أسرع وقت ممكن لتحقيق السلام الحقيقي. إن أوكرانيا لم ترغب قط في هذه الحرب وستبذل قصارى جهدها لإنهائها بسلام جدير بالاهتمام".

وأكدت الرئاسة الأوكرانية في بيانها، أن كييف لن تكون أبدًا عقبة أمام السلام، وسيعمل ممثلو الدولة على حماية المصالح العادلة للشعب الأوكراني وأسس الأمن الأوروبي.

Як і домовились із нашими партнерами, цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни.



Напередодні Президент України затвердив склад делегації України та директиви для відповідних перемовин.



Розраховуємо на конструктивну роботу й готові працювати… — Офіс Президента (@APUkraine) November 22, 2025

وأفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول أمني أوكراني، بأن كييف ستبدأ مشاورات مع واشنطن وشركائها الأوربيين بشأن إنهاء الحرب.