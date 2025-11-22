الجيش الإسرائيلي: القضاء على عنصر من حزب الله جنوبي لبنان

بيروت- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على" إرهابي" من حزب الله في منطقة فرون بجنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن عملية التصفية تمت أمس بواسطة سلاح الجو،بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني .

وجاء في البيان "طوال الحرب، قام الإرهابي بالترويج للإرهاب ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع الإسرائيلي. وتشكل أعمال الإرهابي انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان". ولم يكشف البيان عن هوية الشخص الذي تم القضاء عليه.

من جهة أخرى ، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية في صور بسقوط "شهيد "في غارة معادية استهدفت سيارة عند أطراف بلدة فرون.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان في شهر نوفمبر 2024.