ممداني يكشف تفاصيل اجتماعه مع ترامب.. ماذا قال عن إسرائيل؟

قال عمدة مدينة نيويورك المنتخب، زهران ممداني، إن اجتماعه مساء اليوم الجمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مثمرًا ومبنيًا على حبهما لمدينة نيويورك.

وأضاف ممداني خلال تصريحات إعلامية، أن أولويته الأساسية هي توفير معيشة ميسورة للسكان في نيويورك، خاصة أولئك الذين يعانون من ضغوط اقتصادية كبيرة.

وأشار عمدة نيويورك إلى أن المحادثات مع ترامب لم تركز على نقاط الخلاف بقدر ما انصبت على الأهداف المشتركة، قائلاً: "نريد أن نُركّز على غلاء المعيشة وتكلفة المواد الغذائية في مدينة نيويورك، وأتفق مع الرئيس ترامب على جعل المعيشة في نيويورك معقولة التكلفة".

وأفاد ممداني أنه ناقش مع ترامب بعض القوانين التي من شأنها توفير حماية إضافية لسكان نيويورك، بالإضافة إلى التطرق إلى قضايا إدارة الهجرة والحدود، والمسألة المتعلقة بتمكين حكومة نيويورك من المشاركة مع الحكومة الفيدرالية بخصوص الجرائم المتفشية.

وذكر ممداني أن ترامب لم يبدِ رغبة في رؤية ارتفاع الجريمة في نيويورك، متابعًا:"وكذلك أنا، ولا شك لدي أننا سنتفق على هذا الموضوع".

وأكد ممداني أنه خلال اجتماعه أتهم حكومة إسرائيل، بارتكاب إبادة جماعية بتمويل أمريكي، مضيفًا:"حكومتنا هي من مولتها، ومشاركتي مع الرئيس تضمنت هواجسي إزاء ذهاب أموال دافعي الضرائب لخدمة مصالح المواطنين".