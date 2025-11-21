إعلان

الرئيس الفنزويلي يوجه قواته بالتأهب ويتهم أمريكا بالتخريب

كتب-عبدالله محمود:

10:22 م 21/11/2025

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وجّه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أوامر إلى جميع القوات الفنزويلية بالتأهب بمختلف تشكيلاتها النظامية منها وغيرها، مشددًا على ضرورة الدفاع عن المواقع الاستراتيجية، ولا سيما منشآت النفط والغاز.

واتهم مادورو خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، بشكل رسمي الاستخبارات الأمريكية بتمويل عناصر بهدف تنفيذ عمليات تخريب تستهدف الاقتصاد الفنزويلي، قائلاً: "إن واشنطن دفعت أموالًا وقالت لعناصرها: اذهبوا لتخريب اقتصاد الفنزويليين".

