مقتل 18 عاملا على الأقل إثر انفجار غلاية في مصنع للصمغ شرقي باكستان

لاهور (أ ب)

ذكر مسؤولون باكستانيون أن 18 عاملًا على الأقل لقوا حتفهم كما أُصيب نحو 24 آخرين، إثر انفجار غلاية في مصنع للصمغ بشرق البلاد قبل الفجر.

وقالت الشرطة الباكستانية، إنها ألقت القبض على مدير المصنع، وإنها تبحث عن صاحبه الذي لاذ بالفرار بعد فترة قصيرة من وقوع الانفجار.

وصرح مسؤول بالإدارة المحلية، يدعى راجا جهانجير، بأن الانفجار وقع داخل منشأة صناعية بمدينة فيصل آباد في إقليم البنجاب. وذكر أن الانفجار ألحق أضرارًا جسيمة بمبنى المصنع ومنازل مجاورة، وأشاع حالة من الذعر في المنطقة، مشيرًا إلى أن حريقًا اندلع في المصنع بعد فترة قصيرة من الانفجار.

وقال جهانجير، إن أعمال البحث والإنقاذ التي استمرت ساعات تمخضت عن انتشال 18 جثة و23 مصابًا من أسفل الأنقاض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقال فاروق أحمد، مسؤول الإنقاذ في تصريح لـ (د ب أ)، إن عدة مصابين كانوا في حالة حرجة.

وأشار جهانجير إلى أنه قد يكون تسبب تسرب غاز في الانفجار، مشيرا إلى نتائج أولية.

وذكر محمد إسلام، الضابط بالشرطة المحلية، أنه فتح تحقيق لتحديد ملابسات الانفجار.

ومن جانبها، أعربت مريم نواز شريف، رئيسة وزراء إقليم البنجاب، عن تعازيها في ضحايا الحادث، وأصدرت تعليماتها للسلطات المختصة بضرورة توفير أفضل رعاية صحية للمصابين.

ويعتبر سوء إجراءات السلامة من الأسباب الشائعة للحوادث الصناعية وحرائق المصانع في باكستان. وفي عام 2024، لقي أكثر من 10 عمال حتفهم إثر انفجار غلاية مشابهة في مصنع للملابس في فيصل آباد.