كبير مستشاري ترامب: ملف السودان أصبح من أهم الأولويات لدى أمريكا

قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية والعربية مسعد بولس، إن ملف السودان أصبح من أهم الأولويات خصوصا الجانب الإنساني.

وأوضح بولس خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الجمعة، أن هناك ردود فعل إيجابية من الأطراف المتنازعين داخل السودان وهذا أمر مرحب به.



وأضاف كبير مستشاري ترامب: "نعمل مع الشركاء بالرباعية وننسق مع قطر وتركيا بشأن السودان"، مشددًا أن "الأولوية لهدنة ثم الوصول لوقف دائم لإطلاق النار بالتوازي مع العمل لمرحلة انتقالية".



وأكد مسعد بولس، أن أول ما ناشد به الرئيس الأمريكي هو هدنة إنسانية يمكن أن تمتد لـ3 أشهر، لافتًا إلى أن الحل يجب أن يأتي من السودانيين ويجب الانتقال إلى حكومة خارجة عن الاصطفافات العسكرية الحالية.



وأشار كبير مستشاري ترامب، إلى أن هناك مناقشات وجولات قريبة وتواصل مع الشركاء ولدينا مسودات حلول والعبرة بالتطبيق.



وشدد بولس على أنه يجب على طرفي الصراع التحلي بالحكمة والدخول فورا في مقترح الهدنة الإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة.



وفي وقت سابق، أعلنت شبكة أطباء السودان، صباح اليوم الجمعة، وفاة 23 طفلا بسبب سوء التغذية الحاد خلال شهر بمدينتي الدلنج وكادوقلي بجنوب كردفان

وأكد شبكة الأطباء، أن الحصار المفروض على مدينتي الدلنج وكادوقلي يعرض حياة آلاف المدنيين للخطر.