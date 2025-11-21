إعلان

أوكرانيا ترفض أي تغييرات حدودية بموجب خطة السلام الأمريكية

كتب : مصراوي

04:09 م 21/11/2025

سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة أولها ستيفانيش

كييف- (د ب أ)

استبعدت سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة أولها ستيفانيشينا بشدة أي تغييرات حدودية في البلاد، ردا على خطة سلام أمريكية لإنهاء الحرب التي شنتها روسيا قبل حوالي أربع سنوات.

وقالت ستيفانيشينا خلال نقاش على المائدة المستديرة في واشنطن مساء أمس الخميس، إن "وحدة أراضي أوكرانيا وتغيير الحدود الأوكرانية ليسا أمرا يتعين طرحه على الطاولة".

وتضغط أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون منذ أشهر لوقف إطلاق النار على طول خطوط المواجهة الحالية، كخطوة أولى نحو أي اتفاق سلام، لكن موسكو لم تترجع عن أهدافها الحربية القصوى.

وقالت ستيفانيشينا إن كييف منفتحة على إجراء "محادثة مفصلة بشأن المكان الدقيق الذي سيتم فيه تجميد خط الاتصال بين القوات، لكن هذا لم يكن جزءا من الحوار حتى الآن.

وتدعو الخطة المكونة من 28 نقطة، والتي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام هذا الأسبوع وتم تقديمها فقط بشكل رسمي إلى كييف أمس الخميس، أوكرانيا إلى تقديم تنازلات واسعة، بما في ذلك انسحاب القوات من أجزاء متنازع عليها من منطقتي لوجانسك ودونتسك، التي تسيطر عليها حاليا.

أولها ستيفانيشينا أوكرانيا روسيا موسكو خطة السلام الأمريكية

