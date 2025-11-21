الكويت- (أ ش أ)



أكد سفير مصر لدى الكويت، السفير محمد أبوالوفا، أن العملية الانتخابية لأبناء الجالية المصرية في الكويت تجري بسلاسة في أول أيام المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، منذ بدء التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا (بتوقيت الكويت) اليوم.

وأشار السفير أبوالوفا - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إلى أن العملية تسير بسرعة ويسر ودون فترات انتظار طويلة ويجري التعامل على الفور مع أي كثافات أمام دوائر بعينها وتسهيل عملية الاقتراع.

وأوضح أن هناك فريق عمل كاملًا لإرشاد الناخبين لأماكن محافظاتهم ودوائرهم وتنظيم عملية دخول وخروج الناخبين، متوقعا ازدياد عدد الناخبين على مدار اليوم لاسيما بعد أداء صلاة الجمعة، مضيفا أن البعثة تقوم على مدار اليوم بمتابعة تصويت الناخبين وتنظيم هذه العملية بشكل مستمر.

ولفت إلى أن طاقم البعثة الدبلوماسية المصرية في الكويت عمل على مدى أيام قبل بدء الاقتراع بعمليات إعداد وتحضير وتنسيق للتجهيز للاقتراع.

وأشار إلى توجيهات وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي؛ إلى جميع البعثات الدبلوماسية في الخارج؛ لتقديم التسهيلات التنظيمية واللوجستية؛ لتسهيل مشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأوضح أن هناك تنسيقا مستمرا مع فريق عمل وزارة الخارجية المصرية المعني بمتابعة انتخابات المصريين فى الخارج برئاسة، السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة، وكذلك الهيئة الوطنية للانتخابات، والذين قدموا كل الدعم اللوجيستي والتنظيمي والفني للبعثة الدبلوماسية في الكويت في هذا الصدد.

وقال سفير مصر لدى الكويت، السفير محمد أبوالوفا، إنه جرى تخصيص القاعة (B) بأرض المعارض بمنطقة مشرف وهي قاعة كبيرة حيث جرى اتخاذ كافة التجهيزات والتحضيرات بالتنسيق مع الجهات الكويتية المعنية خاصة وزارة الداخلية الكويتية التي بذلت جهدا مُقدرا في تسهيل عملية دخول الناخبين وخروجهم بالتنسيق مع طاقم السفارة.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب تشمل 13 محافظة هي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وتجرى فيها الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر الجاري وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر على أن تُنظم جولة الإعادة خارج مصر يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر 2025.