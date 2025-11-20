إعلان

حماس: الاحتلال لم يوقف حرب الإبادة وإنما غير شكلها

كتب-عبدالله محمود:

09:45 م 20/11/2025

حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، حازم قاسم، إن إزاحة الخط الأصفر لمسافة 300 متر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي غربا، يأتي في إطار سياسة تل أبيب الممنهجة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف قاسم خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الخميس، أن المقاومة ملتزمة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وفي مقدمتها تسليم جثامين أسرى الاحتلال.

وأوضح الناطق باسم حماس، أن إسرائيل تعرقل دخول المساعدات التي يستخدمها كورقة لابتزاز المقاومة والشعب الفلسطيني.

وأكد قاسم، أن الاحتلال لم يوقف حرب الإبادة وإنما غير شكلها عبر تقييد المساعدات ونسف المنازل وتجريف الأراضي.

وأشار متحدث حماس إلى أن الحديث عن نزع سلاح حماس محاولة إسرائيلية لتبرير استمرار الجرائم الإسرائيلية في غزة.

حازم قاسم حماس قوات الاحتلال الإسرائيلي تل أبيب اتفاق وقف إطلاق النار إسرائيل

