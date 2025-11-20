بسبب منشور "يمجد حماس".. ألمانيا تعتزم سحب الجنسية من شاب فلسطيني

قالت وسائل إعلام ألمانية، إن السلطات في العاصمة برلين بدأت إجراءاتها لسحب الجنسية من شاب فلسطيني يُدعى عبد الله، بعد نشره صورة على إنستجرام اعتبرتها "تمجيدا لحماس"، مشيرة إلى أن القرار سيتم تنفيذه خلال أيام.

وأكدت مصادر أمنية لصحيفة "بيلد"، أنه سيتم سحب الجنسية الألمانية من الشاب الفلسطيني رسميا خلال أيام، مشيرة إلى أن مكتب شؤون الهجرة في برلين يعتزم مراجعة القضية مع منح عبد الله 4 أسابيع لتقديم رد رسمي عبر محاميه، وقد انقضت المهلة المحددة.

كان الشاب الفلسطيني، نشر صورة لمقاتلين من حماس يرفعان العلم الفلسطيني مع تعليق "أبطال فلسطين".

وذكرت الصحيفة الألمانية، أن عبد الله شارك في عدّة مظاهرات مناهضة لإسرائيل، حيث أُلقي القبض عليه خلالها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الشاب الفلسطيني نشر الصورة قبل يوم واحد فقط من حصوله على الجنسية الألمانية.

القانون الألماني و"مبدأ حماية حياة اليهود"

تنص المادة 11 من قانون التجنيس في ألمانيا، على ضرورة إجراء فحص للتأكد من عدم وجود سوابق جنائية للمتقدم للحصول على الجنسية، وكذلك التزامه بالنظام الديمقراطي ومبدأ حماية حياة اليهود في ألمانيا، وكذلك تقديم "إعلان ولاء".

ويحدد القانون، فترة مراجعة تمتد لـ10 سنوات عقب الحصول على الجنسية، حيث يجيز سحب الجنسية في حال ارتكاب أي مخالفة مذكورة، وهو ما حدث في 1228 حالة منذ عام 2015.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية، بان السلطات اعتبرت منشور عبد الله على إنستجرام "تصريحا كاذبا".

وتصنف الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، حركة المقاومة الفلسطينية حماس كمنظمة إرهابية يحظر التعامل معها أو الترويج لها.

"الاعتراف بإسرائيل للحصول على الجنسية"

في ديسمبر 2023، أقرت الحكومة الألمانية قانونا يشترط "اعتراف حق المتقدمين للحصول على الجنسية بحق إسرائيل في الوجود" لاستيفاء الشروط اللازمة للتجنيس.