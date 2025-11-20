معاريف: الاحتلال اغتال العشرات من عناصر حماس المحاصرين بأنفاق رفح

أفادت صحيفة معاريف العبرية، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتالت وأصابت العشرات من عناصر حماس المحاصرين في الأنفاق بحي الجنينة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الجيش نجح في عزل عناصر حماس وقطع معظم أجزاء الأنفاق في المنطقة، بحيث لم يعد بإمكانهم التحرك نحو مدينة غزة.

وزعمت معاريف، أن مقاتلي الهندسة القتالية، بمن فيهم وحدة يَهَلَم، بدأوا بعمليات تتضمن التوغل في أعماق الأرض، وفي إطار هذه العمليات، تمكنت القوات من اغتيال عشرات المقاتلين الذين كانوا تحت الأرض، حسب ادعاء الصحيفة العبرية.

كما ادعت أنه في الوقت ذاته، تم اغتيال عدد من مقاتلي حماس الذين حاولوا الهروب بعد صعودهم عبر فتحات إلى السطح، بواسطة قوات الاحتلال من لواء جولاني.

وحسب معاريف فإن جيش الاحتلال، يصر على الاستمرار في العملية بزعم تطهير المنطقة واستهداف العشرات من عناصر حماس الذين لا يزالون تحت الأرض.

وأشار مصدر عسكري إسرائيلي، إلى أنه وفق التقديرات، يوجد عدة عشرات من المقاتلين بمفردهم داخل شبكة الأنفاق.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر فلسطينية قبل عدة أسابيع لوكالة الأنباء "ألترا فلسطين" أن وسطاء وقف إطلاق النار في غزة يجرون مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، بهدف ضمان خروج عناصر حماس الذين يتواجدون خلف "الخط الأصفر" في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ووفق المصادر، تُبذل الجهود لضمان خروج العناصر برعاية الصليب الأحمر الدولي دون التعرض لهم، الذين يقدر عددهم في مناطق مختلفة من القطاع بأكثر من 200 مقاتل، وليس فقط في رفح، بحسب ما ذكرت المصادر.

وأضافت المصادر أن إسرائيل تشترط أن تسلم عناصر المقاومة أسلحتهم عند خروجهم، وهو شرط ترفضه الفصائل باعتباره يشكل خطرًا مباشرً ا على حياتهم.

كما ذكرت المصادر أن إسرائيل لا تملك معلومات دقيقة حول المقاتلين في رفح والمناطق الأخرى، حسبما أوردت معاريف.