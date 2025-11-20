الرئيس الإيراني يحذّر الإيرانيين ويؤكد: ليس أمامنا خيار آخر

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الخميس، عن إخلاء العاصمة طهران لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة حتمية، مؤكدا على أن البلاد ليس أمامها أي خيار آخر في هذا الشأن.

وجاءت تصريحات بزشكيان، خلال استعراض لتطورات أزمة المياه في البلاد، موضحا "حين قلنا إنه يجب نقل العاصمة، لم تكن هناك الميزانية الكافية، وفي حال توفرت سابقا ربما كنا نفذّنا ذلك".

وشدد بزشكيان، على أنه لم يعد بالإمكان أن تتحمل طهران مزيدا من الكثافة السكانية والبناء، مشيرا إلى أنه يمكن التوسع وليس حل مشكلة المياه.

مع ذلك، استعرض الرئيس الإيراني أحد الحلول المطروحة لتوفير احتياجات طهران من المياه وكلفتها الباهظة، قائلا: "يمكننا جلب المياه من الخليج الفارسي، لكن تكلفة المتر المكعب الواحد تبلغ نحو 500 ألف تومان (حوالي 12 دولارا)".

وتساءل بزشكيان، عن الجدوى الاقتصادية من عملية استقدام المياه من الخليج الفارسي، قائلا: "هل من المنطقي أن نتكلف هذا المبلغ مقابل متر مكعب واحد من الماء؟ ما هو المنطق الذي يبرر الأمر؟"

وفي ختام تصريحاته، دعا بزشكيان إلى وضع خارطة مستقبلية شاملة للبلاد، مضيفا "لمرة واحدة فقط وللأبد، علينا وضع خريطة علمية شاملة جديدة لمستقبل إيران".

ويعكس تصريح بزشكيان، حجم الأزمة التي تواجهها البلاد في ظل شح موارد المياه وازدياد الكثافة السكانية في العاصمة طهران، ما يشير إلى احتمالية تسريع عملية نقل العاصمة.

ودخلت إيران، العام المائي السادس على التوالي وسط موجة جفاف ممتدة، إذ لم تشهد البلاد سقوط الأمطار منذ مطلع العام الجاري.