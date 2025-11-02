أزمة في الكتب الدراسية وحبس وزير التربية والتعليم.. ماذا حدث في ليبيا؟

وكالات

يشهد قطاع التعليم في ليبيا منذ بداية العام الدراسي الجاري أزمة كبير بسبب نقص الكتب الدراسية، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الاستياء بين أولياء الأمور والمعلمين، وتحول سريعًا إلى قضية رأي عام وصلت إلى القضاء.

وفي تطورات جديدة، أعلنت النيابة العامة الليبية في بيان صدر مساء السبت عن حبس وزير التربية والتعليم إلى جانب مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية على ذمة التحقيق، بتهمتي الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالحق في التعلم.

وقالت النيابة العام، إن قرار الحبس جاء بعد أن كشفت إجراءات البحث التي أجراها رئيس النيابة عن وجود تجاوزات إدارية ومالية في التعاقدات الخاصة بطباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025 / 2026.

وأكدت النيابة الليبية أن التحقيقات أثبتت وجود أنماط إساءة في إدارة العقود وإهمال في واجب توفير الكتاب المدرسي لمليوني طالب ضمن المواعيد المقررة في استراتيجية التعليم المعتمدة.

وأشارت إلى أن الإجراء يأتي في إطار مسؤولية النيابة العامة في حماية المصلحة العامة وصون الحق في التعلم ومحاسبة كل من يخل بواجباته الوظيفية.