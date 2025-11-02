ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية في غرب كينيا إلى 26 قتيلا

(د ب أ)

ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الأرضية في منطقة الوادي المتصدع غربي كينيا إلى 26 قتيلا، وفق ما أعلن مسؤولون اليوم الأحد، فيما تواصل فرق البحث عملياتها في القرى التي طمرها الوحل.

وأكد المسؤولون أنه لا يزال 29 شخصا على الأقل في عداد المفقودين في مقاطعة إلجيو ماراكويت، في حين يتلقى 21 ناجيا العلاج في المستشفيات.

وقال وزير الداخلية كيبشومبا موركومن للصحفيين، اليوم الأحد: "بعض العائلات فقدت أكثر من خمسة من أقرب أقاربها".

وتسببت الأمطار الغزيرة، التي بدأت ليل الجمعة، في تشبع المنحدرات الجبلية بالمياه، ما أدى إلى انزلاقات طينية اجتاحت المنازل في مناطق موركوتوا وإمبوبوت وتشيسونجوتش، حيث جرفت الصخور والوحول ومياه الفيضانات الماشية والمحاصيل والمنازل، وعزلت المجتمعات الزراعية النائية.

وقال قائد الشرطة زابلون أوكويو: "الطرق مدمرة تماما. نحن الآن معزولون كليا، ولا توجد أي حركة مرورية هنا".

وحذر مكتب الأرصاد الجوية الكيني من استمرار هطول أمطار غزيرة تتجاوز 30 مليمترا خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن المنطقة تشهد حاليا موسم الأمطار.