وكالات

قال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، خلال لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، إن بلاده ستعيد تمثالا فرعونيا مسروقا إلى مصر.

وأوضحت وزارة الثقافة الهولندية في بيان، أن التمثال المقرر إعادته سُرق وتم تصديره إلى خارج مصر بشكل غير قانوني، قبل أن يُعثر عليه لاحقا في أحد المعارض بمدينة ماستريخت.

وأكدت وزارة الثقافة، أن هولندا تكافح تجارة الممتلكات الثقافية المسروقة، موضحة أن من المتوقع أن تسلّم هيئة المعلومات والتراث الحكومية التمثال إلى السفير المصري لدى هولندا نهاية العام الجاري.

وأشار البيان، إلى أن التمثال الذي يبلغ عمره 3500 عام، يصوّر مسؤولا رفيع المستوى من سلالة الملك تحتمس الثالث، لافتة إلى أنه عُرض للبيع في أحد المعارض عام 2022.

وذكر البيان أن التاجر تنازل طواعية عن التمثال بعد بلاغ مجهول المصدر حول المصدر غير القانوني للتمثال، مشيرا إلى أن الشرطة الهولندية حققت في مصدره، ليتبين أنه تم الحصول عليه عبر السرقة وتصديره بشكل غير قانوني.

واعتبرت هولندا أن التمثال يحمل دلالة عميقة على هوية مصر، مؤكدة التزامها بضمان إعادة التراث إلى أصحابه الأصليين، في إطار اتفاقية اليونسكو لعام 1970 التي تهدف إلى منع التصدير غير المشروع للممتلكات الثقافية وإعادة التراث المصّدر بشكل غير قانوني.

ونوّه البيان، إلى أنه لم يُعرف حتى الآن موعد إعادة التمثال إلى مصر، لكنه أفاد بأنه رئيس الوزراء الهولندي تعهد خلال لقائه الرئيس السيسي بإتمام ذلك قريبا.

ويتواجد رئيس الوزراء الهولندي في مصر حاليا في إطار دعوة تلقاها لحضور احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، كما التقى الرئيس السيسي إلى جانب نظيريه البلجيكي واللوكسمبورجي لمناقشة العلاقات الثنائية بين مصر و"البنلوكس" الذي يضم الدول الأوروبية الثلاث.