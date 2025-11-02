إسرائيل: الصليب الأحمر تسلم جثامين 3 أسرى جدد من غزة

وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن فرق الصليب الأحمر تسلمت جثامين 3 أسرى من قطاع غزة، مؤكدًا أنهم في طريقهم لتسليمها إلى قوات الاحتلال.

وأشار جيش الاحتلال في بيان له اليوم الأحد، إلى أن سيارات الصليب الأحمر وصلت معبر كيسوفيم حاملة جثامين الأسرى من غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنها ستسلم 3 جثث لأسرى الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد.

وأكدت القسام في بيان لها، أنها عثرت على الجثامين ظهر اليوم في مسار أحد الأنفاق جنوبي القطاع عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة.

وكانت سمحت الحكومة الإسرائيلية لحركة حماس بدخول إلى منطقة "الخط الأصفر" للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين مفقودين في غزة.