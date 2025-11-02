وكالات

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لن يُعين في أي منصب داخل المنظمة الصهيونية العالمية.

وقالت القناة، إن عدم تعيين يائير نتنياهو في المنظمة الصهيونية العالمية جاء عقب معارضة داخل المنظمة ومن كتل اليسار.

بينما أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن احتمال تعيين يائير في منصب رفيع في المنظمة الصهيونية لم يُستبعد بعد.

وأثار ترشيح يائير نتنياهو لمنصب رفيع في المنظمة الصهيونية العالمية، موجة غضب واسعة في إسرائيل، حسبما أفادت تقارير صحفية محلية.

وكان وزير الثقافة ميكي زوهار، وهو من حزب الليكود الحاكم، قد رشح يائير نتنياهو لمنصب مدير الإعلام في المنظمة، مما يعني تعيينه في وظيفة تتضمن مزايا وراتب وزير، بما في ذلك مكتب وسيارة خاصة.