إعلان

بعد جدل واسع.. استبعاد يائير نتنياهو من مناصب المنظمة الصهيونية العالمية

كتب : مصراوي

11:40 ص 02/11/2025

يائير نتنياهو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لن يُعين في أي منصب داخل المنظمة الصهيونية العالمية.

وقالت القناة، إن عدم تعيين يائير نتنياهو في المنظمة الصهيونية العالمية جاء عقب معارضة داخل المنظمة ومن كتل اليسار.

بينما أوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن احتمال تعيين يائير في منصب رفيع في المنظمة الصهيونية لم يُستبعد بعد.

وأثار ترشيح يائير نتنياهو لمنصب رفيع في المنظمة الصهيونية العالمية، موجة غضب واسعة في إسرائيل، حسبما أفادت تقارير صحفية محلية.

وكان وزير الثقافة ميكي زوهار، وهو من حزب الليكود الحاكم، قد رشح يائير نتنياهو لمنصب مدير الإعلام في المنظمة، مما يعني تعيينه في وظيفة تتضمن مزايا وراتب وزير، بما في ذلك مكتب وسيارة خاصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

يائير نتنياهو المنظمة الصهيونية العالمية إسرائيل حزب الليكود

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

3.6% انخفاضا في سعر الذهب خلال أسبوع.. رئيس الشعبة يوضح السبب
الطقس الآن.. 3 ظواهر جوية تضرب القاهرة الكبرى ومناطق أخرى
بعد التفاعل الواسع مع دعوته.. مصراوي يحاور عالم المصريات الياباني "يوشيمورا"