تقديرات إسرائيلية بأن حزب الله استعاد قدراته الصاروخية

وكالات

نقلت القناة الـ13 العبرية عن مسؤول إسرائيلي رفيع تقديرات بأن حزب الله اللبناني استعاد قدراته ونجح في تهريب مئات الصواريخ عبر سوريا، وفق ما أوردته.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن حزب الله يلعب بالنار، زاعمًا أن الرئيس اللبناني جوزيف عون "يماطل".

وطالب كاتس، في مقابلة مع القناة الـ14 الإسرائيلية، الحكومة اللبنانية بالوفاء بالتزاماتها بنزع سلاح حزب الله وإخراجه من الجنوب.

وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي باستهداف العاصمة اللبنانية بيروت في حال شنّ حزب الله أي هجوم يطال أي بلدة في الشمال، مضيفًا "سنواصل تطبيق سياسة الحد الأقصى ولن نسمح بتهديد سكان الشمال".

وأكد كاتس أن إسرائيل ستتعامل مع أي تهديد، لافتًا إلى أن المبعوثين الأمريكيين أبلغوا الحكومة اللبنانية بذلك.

وقال كاتس، إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله، مضيفًا "وإسرائيل تمنح ذلك فرصة".

وجاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي في ظل التصعيد العسكري الذي شهده جنوب لبنان في الفترة الأخيرة، وفي ضوء الحديث عن نية إسرائيل تكثيف عملياتها.