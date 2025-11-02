توتر متصاعد.. قلق ياباني من تكثيف الجيش الصيني أنشطته في المحيط الهادئ

كوالالمبور - (د ب أ)

أعرب وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي عن قلقه الشديد إزاء تكثيف الجيش الصيني أنشطته في بحر الصين الشرقي والمحيط الهادئ.

وقال كويزومي خلال اجتماع في ماليزيا مع وزير الدفاع الصيني دونج جون إن الجانب الأمني في العلاقات بين اليابان والصين هو المجال الأكثر صعوبة، وفي الواقع هناك العديد من القضايا العالقة، حسب وكالة جي.جي.برس اليابانية للأنباء اليوم الأحد.

وفي إشارة إلى انتهاك المجال الجوي الياباني من قبل مروحية تابعة لخفر السواحل الصيني في مايو الماضي، أعرب كويزومي عن قلقه البالغ إزاء الأنشطة العسكرية الصينية بالقرب من جزر سينكاكو في مقاطعة أوكيناوا.

وتطالب الصين بأحقيتها في السيادة على الجزر الصغيرة التي تخضع لإدارة اليابان في بحر الصين الشرقي، حسب وكالة جي.جي برس اليابانية.