هجوم بريطانيا.. 43 قوة شرطة تساعد بالتحقيق في حادث طعن قطار إنجلترا

كتب : مصراوي

05:21 ص 02/11/2025

الشرطة البريطانية

وكالات

قالت شرطة النقل البريطانية،اليوم الأحد، أن 10 أشخاص أصيبوا في هجوم بسكاكين شنه مجهولون على متن قطار بشرق إنجلترا.

أضافت الشرطة في بيان لها على موقعها الإلكتروني: "نقل 10 أشخاص إلى المستشفى، يعتقد أن 9 منهم أصيبوا بجروح تهدد حياتهم، ويتلقى أحدهم العلاج من إصابات غير مهددة للحياة ولم تقع وفيات".

وأشارت إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، وهي وكالة تضم مشاركة من 43 قوة شرطة في إنجلترا وويلز، بالإضافة إلى مساهمات من الشرطة في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، تساعد في التحقيق الذي تقوده شرطة النقل.

وأعربت شرطة النقل عن أملها في كشف "الملابسات الكاملة والدوافع" وراء الهجوم، الذي "أعلن حادثا كبيرا".

وقال كريس كيسي، كبير مفتشي شرطة النقل، في البيان: "في هذه المرحلة المبكرة، ليس من المناسب التكهن بأسباب الحادث".

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت بوقت سابق عن القبض على شخصين نفذا الهجوم على ركاب داخل قطار في شرق إنجلترا، يوم السبت.

وأشارت الشرطة إلى أن المصابين نقلوا إلى المستشفى دون أن تحدد عددهم الدقيق.

ووقع الحادث على متن قطار متجه إلى مدينة هانتينغدون في مقاطعة كامبريدجشير، وفقا لروسيا اليوم.

