ترامب: قد نتدخل في نيجيريا لمحو الإرهابيين الإسلاميين

كتب : مصراوي

01:20 ص 02/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حكومة نيجيريا بوقف المساعدات والتدخل العسكري "لمحو الإرهابيين الإسلاميين" في حال لم تتخذ إجراءات سريعة لحماية المسيحيين من الهجمات.

كتب ترامب في منشور على "تروث سوشيال": "إذا واصلت الحكومة النيجيرية السماح بقتل المسيحيين ستوقف جميع المساعدات لنيجيريا فورا وقد تذهب إلى هذا البلد المخزي الآن بكل قوة لمحو الإرهابيين الإسلاميين الذين يرتكبون تلك الفظائع الرهيبة بالكامل".

وأضاف ترامب، أنه وجه البنتاغون بالتحضير للعمل المحتمل، مشيرا إلى أن هجوم الولايات المتحدة سيكون سريعا وشرسا في حال قررت واشنطن شنه، وحث الحكومة النيجيرية إلى "التحرك بسرعة".

كان ترامب قد دعا المشرعين إلى التحقيق في جرائم القتل الجماعي بحق المسيحيين من قبل المتشددين في نيجيريا ورفع تقرير إليه بهذا الشأن.

ورفضت نيجيريا اتهامات ترامب، مؤكدة التزامها بمحاربة الإرهاب في البلاد وحماية حقوق جميع المواطنين، وفقا لروسيا اليوم.

الرئيس الأمريكي ترامب نيجيريا محو الإرهابيين الإسلاميين في نتيجريا

