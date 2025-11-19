رئيس الحكومة اللبنانية يطالب برفع الحظر على الصادرات اللبنانية

(د ب أ)

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إن الاستثمارات لن تأتي إلى لبنان من دون الأمن، وإن الأمن يتحقق ببسط سلطة الدولة على أراضيها.

وأضاف سلام، في كلمة له خلال مؤتمر "بيروت 1" اليوم الأربعاء، "من دون الأمن والاستقرار، سنفوت فرصة النهوض أمام لبنان، ولن تأتي الاستثمارات، وهذا الأمن لن يتحقق إلا ببسط سلطة الدولة بقواها الشرعية على كافة الأراضي اللبنانية".

وتابع بالقول "وضعنا البلد على الطريق الجديد، وللمرة الأولى هناك عمل جاد لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، وعلينا استكمال هذه المسيرة"، مؤكداً "العمل على إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها.

وأشار إلى أن "لبنان عاد إلى العالم العربي، والعالم العربي بدأ يعود إلى لبنان، ونأمل برفع الحظر عن الصادرات اللبنانية".

وأكد أن "لبنان لا يزال بلد الفرص الواعدة، وقد بدأنا بمسيرة الإصلاح، ولا يزال أمامنا شوط كبير، ولا بد من استكمال الإصلاحات".

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على أنه "لا يجوز التفكير في التراجع عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، فالاتفاق مهم ليس فقط لما سيوفره من أموال، بل لأنه يمنحنا شهادة حسن سلوك تفتح باب الاستثمارات والإصلاحات التي يطلبها الصندوق هي نفسها التي نحن بحاجة إليها، وأمامنا إنجاز قانون الانتظام المالي ومجموعة من الإصلاحات الاقتصادية".

ولفت إلى أنه "تم إغلاق أكثر من 30 معملاً لإنتاج الكبتاجون خلال شهر واحد، كما اتخذنا إجراءات أمنية جدية في مطار بيروت"، مضيفاً: "غداً سيتم تدشين أجهزة السكانير في مرفأ بيروت، وأنا واثق بأن العرب سيعودون إلى لبنان".

وعن أموال المودعين في البنوك، قال سلام: "كنت أول من قال إننا لم ولن نشطب الودائع، والاقتراحات السابقة لرد الودائع خلال عشر سنوات أو أكثر غير مقبولة، خصوصاً لأصحاب الودائع الصغيرة، والجميع سيحصل على ودائعه في فترات منطقية".

وأشار إلى أن "هناك أزمة ثقة بين المواطن والدولة، وبين لبنان والعالم العربي والمجتمع الدولي، وحكومتنا تعمل على استعادة هذه الثقة"، لافتاً إلى أن "مشاركة الوفد السعودي في المؤتمر تدل على بداية استعادة الثقة السعودية بلبنان".