رام الله - ( د ب أ)

عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن تقديره العميق لمواقف ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، التي أكدها خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن أمس الثلاثاء .

وثمن الرئيس عباس، حسبما أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء، "هذه المواقف السعودية الشجاعة التي تؤكد صلابة وثبات والتزام الموقف السعودي الدائم في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني بشكل واضح وراسخ، وحماية الشرعية الفلسطينية".

كما أشاد بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لتجسيد حل الدولتين باعتباره المدخل الأساس لتحقيق السلام العادل الذي يحافظ على مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية ومقدساته.

وأكد عباس حرص دولة فلسطين على مواصلة التنسيق الكامل والتشاور المستمر مع المملكة العربية السعودية لتحقيق هدف تجسيد الدولة بعاصمتها القدس الشرقية.