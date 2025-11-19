إعلان

ترامب: إيران تريد بشدة التوصل لاتفاق معنا.. وأنا منفتح جدا على ذلك

كتب : مصراوي

08:46 ص 19/11/2025

الرئيس الأمريكي

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال استقباله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض، إن إيران ترغب بشدة في التوصل لاتفاق مع بلاده وإن هناك عملية بدأت بالفعل بهذا الشأن.

وخلال حديثهما أمام الصحفيين في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، سئل بن سلمان، حول المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، وهل تم إطلاع الجانب السعودي بتفاصيل المحادثات، وهل هناك قلق من تأثير ذلك على المصالح الأمنية السعودية؟: فرد بن سلمان بأن السعودية والولايات المتحدة حليفان وثيقان، وأنهما يعملان عن كثب على هذه المسألة.

وأكد بن سلمان، أن بلاده ستبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، معربا عن اعتقاده، أنه من الجيد لمستقبل إيران أن يكون لديها اتفاق جيد يرضي المنطقة والعالم والولايات المتحدة.

من جهته، قال ترامب، إن إيران تريد بشدة التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وأنه منفتح جدا على ذلك".

وأضاف: "نحن نتحدث معهم وبدأنا عملية سيكون من الجيد أن يكون هناك اتفاق مع إيران كان يمكننا القيام بذلك قبل الحرب لكن ذلك لم ينجح وسيحدث شيء هنا إنهم يرغبون بشدة في الاتفاق قد يقولون شيئا آخر لكنهم يرغبون بشدة بالتوصل إلى اتفاق، وفقا لروسيا اليوم.

