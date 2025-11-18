إعلان

ترامب: هناك إيجابية بشأن التطبيع بين السعودية وإسرائيل.. وبن سلمان يجدد شرطه

كتب- محمود الطوخي

08:15 م 18/11/2025

بن سلمان وترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المكتب البيضاوي، الثلاثاء، إنهما ناقشا "اتفاقيات إبراهيم".

وأضاف ترامب: "أظن أنني حصلت على رد إيجابي في هذا الخصوص".

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي أن المملكة تريد أن تكون جزء من اتفاقيات إبراهيم، لكنه في الوقت نفسه أوضح أن الرياض "تريد أن تضمن مسارا واضحا لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية".

ما هي اتفاقيات إبراهيم؟

وتُعد اتفاقيات إبراهيم، سلسلة من اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية والإسلامية التي أطلقتها إدارة ترامب في ولايته الأولى.

وفي عام 2020، وقّعت الإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، برعاية صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر الذي كان من بين كبار مستشاري ترامب في ولايته الأولى.

ولطالما عبّرت واشنطن عن أملها في أن يؤدي الزخم التجاري والاستثماري إلى جذب الدول العربية بما في ذلك السعودية، إلى الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.

لكن السعودية لا تزال تصر على موقفها من التطبيع بربط أي علاقات محتملة مع إسرائيل بقيام الدولة الفلسطينية، وهو الأمر الذي يرفضه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب محمد بن سلمان السعودية أمريكا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة