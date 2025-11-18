قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في المكتب البيضاوي، الثلاثاء، إنهما ناقشا "اتفاقيات إبراهيم".

وأضاف ترامب: "أظن أنني حصلت على رد إيجابي في هذا الخصوص".

من جانبه، أكد ولي العهد السعودي أن المملكة تريد أن تكون جزء من اتفاقيات إبراهيم، لكنه في الوقت نفسه أوضح أن الرياض "تريد أن تضمن مسارا واضحا لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية".

ما هي اتفاقيات إبراهيم؟

وتُعد اتفاقيات إبراهيم، سلسلة من اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية والإسلامية التي أطلقتها إدارة ترامب في ولايته الأولى.

وفي عام 2020، وقّعت الإمارات والبحرين اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، برعاية صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر الذي كان من بين كبار مستشاري ترامب في ولايته الأولى.

ولطالما عبّرت واشنطن عن أملها في أن يؤدي الزخم التجاري والاستثماري إلى جذب الدول العربية بما في ذلك السعودية، إلى الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم.

لكن السعودية لا تزال تصر على موقفها من التطبيع بربط أي علاقات محتملة مع إسرائيل بقيام الدولة الفلسطينية، وهو الأمر الذي يرفضه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.