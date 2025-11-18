إعلان

الرئيس الإسرائيلي يشيد بتبني مجلس الأمن الدولي للقرار الخاص بغزة

كتب : مصراوي

04:24 م 18/11/2025

مجلس الأمن الدولي

تل أبيب- (د ب أ)

أشاد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بتبني مجلس الأمن الدولي القرار الخاص بغزة، واصفا إياه بأنه "حدث تاريخي".

وجاء في بيان صادر من مكتب الرئيس الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه قال في كلمة له "أريد أن أهنئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذا الإنجاز المذهل".

ودعا هرتسوج دول أوروبا لأن توضح للقيادة الفلسطينية، أنه يجب عليها تنفيذ الإصلاحات ووقف تمويل الإرهابيين، على حد وصفه.

ويشار إلى أن إسرائيل عادة ما تنتقد السلطة الفلسطينية، التي تدير مناطق بالضفة الغربية، لقيامها بدفع أموال للسجناء في السجون الإسرائيلية وأفراد عائلات المهاجمين . وقد أعلنت السلطة مؤخرا نيتها وقف دفع هذه الأموال.

الرئيس الإسرائيلي مجلس الأمن الدولي غزة

