استشهاد منفذي عملية غوش عتصيون بالضفة

كتب : مصراوي

04:20 م 18/11/2025

عملية غوش عتصيون بالضفة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قتل فلسطينيين اثنين نفذا عملية دهس وطعن في مفترق طرق غوش عتصيون جنوبي بيت لحم بالضفة الغربية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام عبرية، بمقتل إسرائيلي، أُصيب في عملية غوش عتصيون، متأثرًا بجروحه، وبأن اثنين أُصيبا بجروح خطيرة ورابع بجروح طفيفة.

وفرض جيش الاحتلال طوقًا عسكريًا على البلدات والقرى الفلسطينية القريبة من موقع عملية غوش عتصيون، وفق القناة الـ12 الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي تلقى بلاغًا عن عملية دهس وطعن في منطقة مفترق غوش عتصيون، مشيرًا إلى أنه جار التحقيق في التفاصيل.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنه يشتبه أن حادث غوش عتصيون بدأ بعملية دهس ثم خرج المنفذون من السيارة وحاولوا طعن المدنيين.

عملية غوش عتصيون استشهاد منفذي عملية غوش جيش الاحتلال الإسرائيلي

