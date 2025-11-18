

وكالات

قالت وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء، إن طواقم البحث والإنقاذ بولاية سيواس وسط تركيا بدأت عمليات بحث وإنقاذ عن مدير تشغيل منجم حديد، إثر انهيار للتربة.

ووقع الانهيار في منطقة مفتوحة داخل منجم حديد في قرية تشالتي التابعة للمنطقة، وقد توجهت دوريات من الدرك وطواقم إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" والإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث.

وبحسب بيان ولاية سيواس وقع الانهيار، الاثنين، في الساعة 16:30 داخل منجم خاص يعمل بطريقة التشغيل المكشوف لاستخراج الحديد ضمن حدود قرية تشالتي، مشيرة إلى أن التربة انهارت على مدير المنجم 66 عاما، وفقا لروسيا اليوم.