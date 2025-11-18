

وكالات

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العالم على التصويت المذهل لمجلس الأمن الذي أقر تشكيل مجلس السلام بشأن غزة ، معتبرا القرار أحد أكبر التوافقات في تاريخ الأمم المتحدة.

قال ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "تهانينا للعالم على التصويت المذهل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل لحظات فقط، الذي يعترف ويؤيد مجلس السلام الذي سوف أرأسه، ويشمل أقوى القادة وأكثرهم احتراما في جميع أنحاء العالم".

أضاف: "سيعتبر هذا التصويت واحدا من أكبر الموافقات في تاريخ الأمم المتحدة، وسيؤدي إلى مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم، وهي لحظة ذات نسبة تاريخية حقيقية".

وتابع: "شكرا للأمم المتحدة، وجميع البلدان في الأمم المتحدة مجلس الأمن، الصين، روسيا، فرنسا، المملكة المتحدة، الجزائر، الدنمارك، اليونان، غيانا، كوريا الجنوبية، باكستان، بنما، سيراليون، سلوفينيا، والصومال، شكرا أيضا لتلك البلدان التي لم تكن في هذه اللجنة، ولكنها دعمت بقوة الجهد، بما فيها قطر ومصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا وتركيا والأردن"، وفقا لروسيا.

وأشار إلى أنه سيتم إصدار أعضاء مجلس الإدارة، والعديد من الإعلانات المثيرة، في الأسابيع المقبلة.

وأقر مجلس الأمن الدولي، فجر الثلاثاء، مشروع القرار الأمريكي الذي يسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

صوت 13 عضوا في مجلس الأمن لصالح مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.