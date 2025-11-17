إعلان

حماس: مشروع القرار الأمريكي ينحاز لإسرائيل ويفرض الوصاية على فلسطين

كتب-عبدالله محمود:

10:28 م 17/11/2025

غزة

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان، إن مشروع القرار الأمريكي ينحاز لقوات الاحتلال الإسرائيلية ويسعى لفرض الوصاية على الشعب الفلسطيني.

وأضاف حمدان خلال تصريحات لقناة الجزيرة، اليوم الاثنين، أن المشروع الأمريكي يخالف المواثيق والقرارات الدولية ويتجاهل أن إسرائيل هو أصل المشكلة، مؤكدًا أنه لا يمكن لفلسطيني عاقل قبول القرار الأمريكي بصيغته الحالية.

وأوضح قيادي حماس، أن مشروع القرار الأمريكي يسقط أي فرصة لإنشاء دولة فلسطينية بصيغته الحالية، ويؤكد صحة رؤية الشعب الفلسطيني بأن المقاومة هي سبيل زوال الاحتلال.

وأكد حمدان أن القرار الأمريكي سيكون سابقة بأن لغة القوة تتغلب على الشرعية الدولية، لأن المشروع يتسق مع مخططات الاحتلال بتصفية القضية الفلسطينية.

وذكر القيادي في حماس، أن النموذج العربي الإسلامي الذي قدمته مصر هو الأمثل لإدارة قطاع غزة، لافتًا إلى أن القرار الأمريكي لا يؤسس قوة لحماية الفلسطينيين من الإبادة إنما لتحل محل الاحتلال

غزة أمريكا ترامب إسرائيل فلسطين اتفاق غزة

