إعلان

بسبب فيروس "ماربورج" القاتل.. إثيوبيا تؤكد تسجيل 3 وفيات

كتب : مصراوي

05:22 م 17/11/2025

فيروس ماربورج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أديس أبابا - (أ ب)

أكدت إثيوبيا، اليوم الاثنين، تسجيل ثلاث وفيات بفيروس "ماربورج" النزفي، الذي تم رصده في منطقة قريبة من الحدود مع جنوب السودان.

وقالت وزيرة الصحة الإثيوبية، ميكدس دابا، إن الحكومة الإثيوبية، التي أعلنت عن تفشي فيروس ماربورج يوم الجمعة الماضي، أجرت فحوصات لـ 17 حالة مشتبه بها في جنوب البلاد، مضيفة أنه تم تسجيل تفشي المرض في منطقة أومو.

وأكدت دابا عدم وجود حالات نشطة، إلا أن الحكومة تتخذ إجراءات وقائية، مضيفًة أن منظمة الصحة العالمية والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أرسلا فريقا لدعم جهود الفحص والسيطرة على تفشي المرض.

وأصدرت وزارة الصحة في جنوب السودان أمس الأحد تحذيرا صحيا عاما لسكان أربع مقاطعات بضرورة غسل الأيدي باستمرار وتجنب ملامسة سوائل أجسام الآخرين لمنع انتشار الفيروس.

ووصف مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا، الأسبوع الماضي، تفشي المرض بأنه مثير للقلق نظرا لهشاشة النظام الصحي في جنوب السودان.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل حالات تفشي سابقة وحالات إصابة فردية بفيروس ماربورج في رواندا وتنزانيا وغينيا الاستوائية وأنجولا والكونغو وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا وغانا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيروس ماربورج إثيوبيا ماربورج

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو