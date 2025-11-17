الشيباني: ندعم مبدأ الصين الواحدة.. وبكين: الجولان أرض سورية محتلة

وكالات

التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الاثنين، نظيره الصيني وانج يي، خلال زيارته إلى الصين، إذ عقد الجانبان محادثات ثنائية بناءة، تبادلا خلالها وجهات النظر حول العلاقات السورية الصينية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، إن الجانبان أكدا على أهمية علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الدولتين والشعبين، وعلى العمل المشترك للحفاظ عليها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، وعلى الاحترام المتبادل ومراعاة مصالح كلا الجانبين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومواصلة التواصل والتشاور في منظمات المحافل الدولية.

وأعرب الجانبان عن حرصهما على البحث في التعاون في مجالات الاقتصاد والتنمية، وإعادة إعمار سوريا، وبناء القدرات، وتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، وغيرها من مجالات الاهتمام المشترك.

وشددا على ضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، واتفقا على تعزيز التنسيق والتعاون في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن، كما أقر الجانبان بأهمية منتدى التعاون الصيني العربي في دفع التعاون الصيني العربي قدمًا، واتفقا على مواصلة التعاون في إطار هذه الآلية الهامة.

وأكد الشيباني التزام سوريا الثابت بمبدأ الصين الواحدة، والاعتراف بأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها وتايوان جزء لا يتجزأ منها، ودعمه لبكين في الحفاظ على سيادتها الوطنية ووحدتها وسلامة أراضيها.

وتعهد الشيباني بأن سوريا لن تكون مصدر تهديد للصين ولن تسمح لأي كيانات باستغلال أراضيها لقيام بأنشطة من شأنها الإضرار بأمن وسيادة ومصالح الصين.

ومن جانبه، أكد الجانب الصيني على الاحترام التام لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وأن الحكومة السورية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب، وعلى دعمه للعملية السياسية في البلاد، وأن هضبة الجولان أرض سورية محتلة باعتراف المجتمع الدولي.