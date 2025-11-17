مسلحون يقتلون نائب مدير مدرسة ويختطفون طالبات بهجوم في نيجيريا



مايدوجوري (نيجيريا)- (رويترز)

هاجم مسلحون مدرسة داخلية حكومية في ولاية كيبي النيجيرية في وقت مبكر من صباح الاثنين، مما أسفر عن مقتل نائب المدير وخطف عدد غير محدد من الطالبات، وفقا لتقرير أمني ومسؤول بالمدرسة، حسب ما أفادت به وكالة رويترز البريطانية.

واقتحم مسلحون ببنادق ويستخدمون تكتيكات منسقة، مدرسة البنات الثانوية الحكومية في بلدة ماجا حوالي الساعة الواحدة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وقال مدرس لـ"رويترز" بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف أمنية: إن نائب مدير المدرسة حسن يعقوب ماكوكو قُتل بالرصاص أثناء مقاومته للمهاجمين، كما أصيب حارس أمن.

وقال المعلم إن المسلحين فرّوا باتجاه ولاية زامفارا المجاورة مع الطلاب المختطفين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، ولم يصدر أي تعليق فوري من قوات الأمن.

يشار إلى أن منطقة شمال غرب نيجيريا شهدت عمليات اختطاف جماعية متكررة من المدارس على يد عصابات مسلحة تسعى للحصول على فدية،