قالت وزارة الدفاع الروسية، إن وسائط الدفاع الجوي المناوبة اعترضت وأسقطت خلال 3 ساعات فقط 31 مسيرة جوية أوكرانية فوق 6 مناطق روسية.

جاء في بيان الوزارة: "تمكنت وسائط الدفاع الجوي المناوبة في الجيش الروسي في الفترة من الساعة 20:00 حتى الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، من اعتراض وتدمير 31 مسيرة جوية أوكرانية من نوع الطائرات".

في التفاصيل، أشار بيان الوزارة إلى أنه تم تدمير 10 مسيرات جوية معادية فوق مقتطعة كورسك، وسبعة درونات فوق أراضي مقاطعة بيلجورود؛ و6 فوق مقاطعة تولا ونفس العدد فوق مقاطعة أوريول، وكذلك مسيرة جوية واحدة فوق كل من مقاطعتي بريانسك وفورونيج.

كانت وزارة الدفاع قد أعلنت خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن إسقاط 27 طائرة مسيرة فوق مقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك، ليرتفع إجمالي عدد الطائرات المسيرة التي تم تدميرها حتى هذه الساعة إلى 58 طائرة.

يستهدف المسلحون الأوكرانيون يوميا أهدافا مدنية في مختلف المناطق الروسية، ويتبع نظام كييف خلال ذلك، أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والمدفعية والصواريخ لقصف الأحياء السكنية والمنشات الحيوية المدنية في روسيا.

ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وفقا لروسيا اليوم.