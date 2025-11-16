إعلان

قصف جوي ومدفعي على الأطراف الشرقية لحي الشجاعية شرقي غزة

كتب : مصراوي

11:41 م 16/11/2025

وكالات

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت مساء اليوم الأحد، غارة على الأطراف الشرقية لحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأوضحت أن الهجوم الجوي تزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة.

وذكر مراسل الجزيرة أن شرقي مدينة غزة شهد غارات جوية وقصفًا مدفعيًا كثيفًا، إضافة إلى إطلاق نار متواصل من الدبابات المتمركزة خلف الخط الأصفر.

وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فتى برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس.

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته قتلت فلسطينياً في شمال قطاع غزة بعدما اجتاز الخط الأصفر وشكل خطراً داهماً على الجنود، وفق مزاعمهم.

