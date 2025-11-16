بسبب "سنقر".. محكمة روسية تقضي بسجن مواطن إماراتي لـ6 سنوات

وكالات

أصدرت محكمة روسية، حكما بالسجن 6 سنوات على مواطن إماراتي بعد محاولته تهريب صقور جيرفالكون "السنقر" المهددة بالانقراض في روسيا.

وفي وقت سابق، قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إن المحققين فتحوا قضية جنائية في ديسمبر 2022 ضد أجنبي و3 روس لتورطهم في محاولة تهريب صقور "السنقر" إلى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن السلطات احتجزت المتهم الأجنبي بأمر من المحكمة.

وأوضحت السلطات أنه تمت مصادرة الصقور التي اصطادها المتهمون بشكل غير قانوني، قبل إطلاق سراحها.

وبحسب ما ذكرته وكالة "نوفوستي"، فإن مواطنا إماراتيا وروسيين جهزوا لعملية تهريب 5 صقور "سنقر" بقيمة تزيد عن 11.3 مليون روبل، قبل أن يتضح أن الروسي الثالث كان سائقا استأجروه ولا يعلم بمخططهم حيث استخدمته المحكمة كشاهد.

وأوضحت الوكالة، أن المتهم الإماراتي أصر على براءته وعدم ارتكابه أي جريمة، غير أن المحكمة وجدت الأدلة مقنعة لتدينه بارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع بالموارد البيولوجية القيمة ومحاولة تهريب الحيوانات البرية ذات القيمة الخاصة، وحكمت عليه بالسجن لست سنوات.

وأفادت الوكالة، بأن المحكمة أصدرت حكما ضد أحد شركائه الروس بالسجن لـ5 سنوات ونصف مع وقف التنفيذ، فيما حكمت على آخر بالسجن لسنتين ونصف مع وقف التنفيذ، بعد إبرامه اتفاقية تعاون قبل المحاكمة.

وأشارت "نوفوستي"، إلى أن الحكم دخل حيّو التنفيذ قانونيا.