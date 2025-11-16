كتب- محمد جعفر:

أثار المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جون برينان، جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة حول تجربته في تدخين الحشيش أثناء فترة إقامته في مصر.

وفي مقابلة مع صحيفة القبس الكويتية، نشرتها أمس السبت، قال برينان إنه استعاد ذكريات تجواله في خان الخليلي وسوق الذهب بالقاهرة، مشيراً إلى أنه دوّن تلك التجارب في مذكراته، بما في ذلك تدخينه للشيشة التي كانت كما يقول تحتوي على الحشيش.

وأوضح برينان أن تلك المدة شهدت بدايته في تدخين السجائر قبل أن يقلع عنها لاحقاً، لافتاً إلى أن الحشيش كان يُخلط بالتبغ داخل السجائر التي كان يدخنها مع أصدقائه المصريين والأمريكيين وغيرهم، معتبرًا أن هذه الممارسات كانت جزءاً من الثقافة المنتشرة آنذاك، إذ كانوا يتجهون مساء كل يوم خميس إلى وسط القاهرة لتجمعات تتضمن تدخين الحشيش، إضافة إلى كونها فرصة بالنسبة له لممارسة اللغة العربية.

وجاء في حديثه المتداول: "هذه الذكريات عن سيري في خان الخليلي وسوق الذهب.. كتبت في مذكراتي أنني كنت أزور السوق وأدخن الشيشة التي كان يوضع فيها الحشيش"، مضيفاً: "كنا نخلط الحشيش مع التبغ داخل السجائر، ومع أصدقائي المصريين والأمريكيين وغيرهم كانت تلك ثقافة سائدة".

وعلق أحد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بقوله: "هو الحشيش موجود في مصر بس ولا ايه؟.. ما هو موجود بكل مكان في العالم".

وفي هذا السياق، اصطف متابعو تصريحات برينان بردود فعل ساخرة على منصات التواصل، حيث انتشرت بشكل واسع مقاطع فيديو من أفلام ومسلسلات لمجموعة من الفنانين المصريين، تظهر مشاهد تتعلق بتدخين الحشيش، رافقتها تعليقات كوميدية عدة من المستخدمين.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للجامعة الأمريكية بالقاهرة، فقد أشار إلى أن المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جون برينان، كان أحد خريجي الجامعة فترة سبعينيات القرن الماضي.