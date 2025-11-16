قوات حرس الحدود الأمريكية تنتشر في عاصمة ولاية كارولينا الشمالية



وكالات

قالت شبكة "إن بي سي"، إنه تم نشر قوات حرس الحدود الأمريكية في مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية، وأنها بدأت عمليات اعتقال.

وذكرت الشبكة: "بدأ العملاء الفيدراليون في تنفيذ الاعتقالات بعد نشر عناصر من حرس الحدود في المدينة، وتؤكد وزارة الأمن الداخلي أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة الأمريكيين والتصدي للتهديدات التي تهدد السلامة العامة".

وينشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ يونيو الماضي وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية في المدن الكبرى لمكافحة الجريمة.

وتم نشر قوات الحرس الوطني ووكالات أخرى في لوس أنجلوس وواشنطن وشيكاغو وممفيس وبورتلاند وسان فرانسيسكو.

إلا أن هذه الممارسة قوبلت في كثير من الأحيان بمعارضة من قضاة المقاطعات، الذين اعتبروا تصرفات إدارة ترامب غير قانونية، وفقا لروسيا اليوم.